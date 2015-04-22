«Реальный замес»: сразу пять авто стали участниками ДТП

Устанавливаются обстоятельства массового ДТП, спровоцированного 20-летним водителем во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

В Госавтоинспекцию города Владивостока поступило сообщение о ДТП с участием пяти автомобилей.

В районе дома № 11 по улице Окатовой 20-летний водитель Тойоты Королла, двигаясь по крайней левой полосе, не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной Тойота Креста. От удара Креста столкнулась с Митсубиси Динго, стоявшим у обочины дороги. Тойоту Короллу также отбросило на обочину, где произошло столкновение с припаркованными автомашинами Тойота Аква и Тойота Аллион.

Полицейскими установлено, что водитель, спровоцировавший автоаварию, не выдержал боковой интервал, что и привело к происшествию. Состояние опьянения у него не установлено.

В результате автоаварии причинен материальный ущерб владельцам транспортных средств. Пострадавших в ДТП нет. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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