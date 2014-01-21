Влечение к чужому сыграло против трех жителей Приморья

В Партизанске перед судом предстанут обвиняемые в хищении денег у своего приятеля, сообщают «Вести:Приморье».

Следователем отдела МВД России по городу Партизанску завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств.

Ранее о пропаже иностранной валюты из своего дома в полицию заявил житель посёлка Лозовый Партизанского городского округа.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Партизанску установили, что к совершению противоправного деяния причастны трое знакомых потерпевшего. Все фигуранты – две женщины и мужчина - задержаны. В ходе допросов обвиняемые пояснили, что, воспользовавшись доверительным отношением потерпевшего, похищали денежные средства в ходе распития с ним алкогольных напитков.

Так, 48-летняя жительница посёлка Лозовый, находясь в доме потерпевшего, сначала похитила 300 долларов США, затем ещё 100. Владелец дома пропажу денег обнаружил не сразу. После этого супружеская пара, проживающая в селе Несвоевка, также, находясь в гостях у потерпевшего, похитила у него 100 долларов США. Похищенные денежные средства обвиняемые потратили по своему усмотрению. Потерпевший, обнаружив пропажу, обратился за помощью в полицию.

Следственным отделом ОМВД России по городу Партизанску расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража) и частью 2 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата), завершено.

На период следствия в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Партизанску.

Уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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