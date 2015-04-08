Дорогу в Приморье восстановят: прокуратура вмешалась с проверкой
В Приморье после вмешательства прокуратуры будет восстановлена автомобильная дорога общего пользования
Прокуратура Ольгинского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщают «Вести:Приморье».
Установлено, что на территории Ольгинского муниципального района на участках автомобильной дороги общего пользования краевого назначения «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово» с 240 км по 377 имеются ямы, выбоины, просадки, проломы.
В соответствии с требованиями государственных стандартов покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. В данном случае нарушаются права неопределенного круга лиц на безопасность дорожного движения, что влечет за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, отметили в прокуратуре ПК.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о возложении обязанности на уполномоченный орган произвести необходимые ремонтные работы.
Решением Первореченского районного суда г. Владивостока требования прокурора удовлетворены. Судебный акт в законную силу не вступил. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Ольгинского района.
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