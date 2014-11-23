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Вчера, 22:29

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию. Об этом глава государства сказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет", - сказал он.

При этом глава государства призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой. "Работать надо, а не преемников искать", - сказал он.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - пояснил президент.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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