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Коронавирус – гость из космоса. Мнение российских ученых

Коронавирус – гость из космоса. Мнение российских ученых

Коронавирус – гость из космоса?

Не только в Китае, но и в Британии предположили, что коронавирус — занесенный. Но, если в КНР кивают на Запад, то на Западе посмотрели в космос.

Ученый предположил, что многие эпидемии сопрягаются с прилетом на землю кометных болидов. 

Вот и над Уханью сгорел болид, а от него из космоса осел на облака и туманы новый вирус. Так могут ли агрессивные микробы попадать из космоса на землю. Об этом в видеоматериале программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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