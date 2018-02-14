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Коронавирус – гость из космоса. Мнение российских ученых
Коронавирус – гость из космоса?
Не только в Китае, но и в Британии предположили, что коронавирус — занесенный. Но, если в КНР кивают на Запад, то на Западе посмотрели в космос.
Ученый предположил, что многие эпидемии сопрягаются с прилетом на землю кометных болидов.
Вот и над Уханью сгорел болид, а от него из космоса осел на облака и туманы новый вирус. Так могут ли агрессивные микробы попадать из космоса на землю. Об этом в видеоматериале программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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