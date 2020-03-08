Ученые рассказали об «интересном» состоянии коронавируса и его распространении

Коронавирус находился во всем мире в спящем состоянии и проявился при определенном сочетании природных факторов. Таким мнением поделился научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон, сообщают «Вести:Приморье».

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под „здесь“ я понимаю „везде“. Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом», — цитирует Джефферсона ТАСС. По его словам, коронавирус мог быть активирован условиями окружающей среды.

Он отметил, что сейчас все чаще появляются свидетельства того, что вирус находился в различных странах до того, как проявился в Китае. В качестве примера ученый приводит находки в различных городах Италии.

В декабре 2019 года исследователи обнаружили COVID-19 в сточных водах Италии, передает агентство Nation News. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что маловероятно, что инфекция пришла оттуда и отметило, что эти данные на происхождение коронавируса, по мнению Райана, данные итальянских ученых никак не повлияли, отмечает ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]