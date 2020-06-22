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Владивосток зализывает "раны" от ночного удара стихии

Владивосток зализывает "раны" от ночного удара стихии

Сегодня, 22 июня, жители Владивостока могли наблюдать десятки поваленных деревьев после ночного циклона. Из-за порывистого ветра многие зелёные насаждения сломались и рухнули посреди дорог, тротуаров, а также придавили автомобили, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

По информации Примгидромета, порывы ветра в ночь на 22 июня достигали 19-24 м/с.  На большей территории края всего выпало от 18 до 38 мм, местами 41-75 мм.

Всего, как сообщает пресс-служба мэрии, утром было обнаружено 28 поваленных деревьев. Их уже убирают с тротуаров и дорог специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий». В городском управлении дорог и благоустройства рассказали, что в 10:00 поваленные деревья также обнаружили на Комсомольской, 11-13, Луговой, 61, Давыдова, 4 и 7, в Покровском парке, Гайдамакском сквере, на Амурской, 84, проспекте 100-летия Владивостока, 24 и по ряду других адресов.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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