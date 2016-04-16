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"Филдер" влетел в фуру на трассе Владивосток - Уссурийск: от удара обе машины загорелись

"Филдер" влетел в фуру на трассе Владивосток - Уссурийск: от удара обе машины загорелись

Жесткое ДТП с возгоранием случилось на трассе Уссурийск - Владивосток, - сообщает "Вести: Приморье".

Авария в районе 698 км автодороги А-370 «Уссури» произошла примерно в 4.30. 

По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота Королла Филдер" двигался со стороны Владивостока в направлении Уссурийска. Не выбрав безопасную скорость движения, он потерял управление, выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомашиной "Ниссан Дизель".

Как сообщили в пресс-службе ОМВД по Надеждинскому району, в результате ДТП водитель "Тойота Королла Филдер", его личность устанавливается, скончался на месте ДТП, до приезда скорой помощи.

 

Видео - dps.control 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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