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"Хана людям, полмашины просто нет": жесткое ДТП случилось в Приморье

"Хана людям, полмашины просто нет": жесткое ДТП случилось в Приморье

Источник фото: Скрин видео

Жесткое ДТП случилось между Буденовкой и Екатериновским мостом в Приморье, - сообщает "Вести : Приморье" со ссылкой на Инстаграм-паблик "Виртуальная Находка".

По предварительным данным, фура и "Филдер" встретились лоб в лоб. 

"Это лобовое ДТП. Хана людям. Полмашины просто нет", "Только что проезжала мимо, водитель лежит на руле, не двигаясь", - комментируют увиденное очевидцы происшествия.

По другим данным, водитель живой.

Подробности происшествия уточняются.

 

Видео - "Виртуальная Находка"



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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