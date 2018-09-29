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"Хана людям, полмашины просто нет": жесткое ДТП случилось в Приморье
Жесткое ДТП случилось между Буденовкой и Екатериновским мостом в Приморье, - сообщает "Вести : Приморье" со ссылкой на Инстаграм-паблик "Виртуальная Находка".
По предварительным данным, фура и "Филдер" встретились лоб в лоб.
"Это лобовое ДТП. Хана людям. Полмашины просто нет", "Только что проезжала мимо, водитель лежит на руле, не двигаясь", - комментируют увиденное очевидцы происшествия.
По другим данным, водитель живой.
Подробности происшествия уточняются.
Видео - "Виртуальная Находка"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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