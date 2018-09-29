"Хана людям, полмашины просто нет": жесткое ДТП случилось в Приморье

Жесткое ДТП случилось между Буденовкой и Екатериновским мостом в Приморье, - сообщает "Вести : Приморье" со ссылкой на Инстаграм-паблик "Виртуальная Находка".

По предварительным данным, фура и "Филдер" встретились лоб в лоб.

"Это лобовое ДТП. Хана людям. Полмашины просто нет", "Только что проезжала мимо, водитель лежит на руле, не двигаясь", - комментируют увиденное очевидцы происшествия.

По другим данным, водитель живой.

Подробности происшествия уточняются.

Видео - "Виртуальная Находка"









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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