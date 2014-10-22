В Приморье совершено дерзкое ограбление водителя-экспедитора

Следователем следственного подразделения подразделения отдела МВД России по Пожарскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Приморья, обвиняемых в групповом грабеже и неправомерном завладении транспортным средством.

Преступление совершено в декабре 2019 года. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Пожарскому району, мужчина, работающий водителем-экспедитором в акционерном обществе, приехал по работе в Пожарский район. На придомовой парковке в Первом микрорайоне поселка Лучегорск на него напали трое неизвестных и, применив насилие, открыто похитили денежные средства из сейфа в сумме более 600 тыс. рублей, принадлежащие транспортной компании, а также мобильный телефон и деньги, принадлежащие потерпевшему.

В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных и следственных мероприятий удалось установить личности и местонахождение подозреваемых в совершении корыстно-насильственного преступления. Задержаны и доставлены в отдел полиции жители Владивостока, Уссурийска и села Вольно-Надеждинское.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г», «д» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, то есть хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, в крупном размере) и пунктам «а», «в» части 2 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Сумма материального ущерба, причиненного в результате противоправных действий фигурантов уголовных дел, составила более 630 тыс. рублей. В ходе следствия их причастность к совершению корыстно-насильственного преступления установлена собранными доказательствами по уголовным делам. На период следствия фигурантов заключили под стражу.

Расследование завершено. Уголовные дела направлены в Пожарский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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