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В Приморье ведутся поиски 11-летнего мальчика

В Приморье ведутся поиски 11-летнего мальчика

Источник фото: Виктор Гусейнов, primpoisk25

В Приморье родители разыскивают 11-летнего Кирилла Кулешова, проживающего во Владивостоке.

Как особщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpoisk25, Кирилл Кулешов сегодня, 23 июня, около 11 часов сел в автобус № 17 в районе остановки общественного транспорта «Магазин» на ул. Постышева и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 11 лет, рост 125 - 130 см., среднего телосложения, волосы темно-русые.

Особые приметы: левый глаз косит.

Был одет: спортивный голубой костюм, футболка зеленая с рисунком, синие кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, просим позвонить по телефонам:

8 (423) 240 – 38 – 65 ОП № 3 УМВД России по г.Владивостоку или 102 – полиция,
8 914 721 22 32– волонтеры,
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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