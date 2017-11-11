В Приморье ведутся поиски 11-летнего мальчика
В Приморье родители разыскивают 11-летнего Кирилла Кулешова, проживающего во Владивостоке.
Как особщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpoisk25, Кирилл Кулешов сегодня, 23 июня, около 11 часов сел в автобус № 17 в районе остановки общественного транспорта «Магазин» на ул. Постышева и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 11 лет, рост 125 - 130 см., среднего телосложения, волосы темно-русые.
Особые приметы: левый глаз косит.
Был одет: спортивный голубой костюм, футболка зеленая с рисунком, синие кроссовки.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, просим позвонить по телефонам:
8 (423) 240 – 38 – 65 ОП № 3 УМВД России по г.Владивостоку или 102 – полиция,
8 914 721 22 32– волонтеры,
или написать на почту primpoisk25@gmail.com.
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