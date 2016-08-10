Корабль «Боевой» тонет под Находкой

25 июня экологи сообщили о загрязнении нефтепродуктами акватории бухты Козьмина под Находкой. Оказалось, что источником разлива является давно выведенный из состава ТОФ бывший эсминец «Боевой», который с весны был передан компании АО МПЗ «Аскона» для утилизации, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

«Я получил сигнал сразу от нескольких источников и отправился на место, чтобы всё это зафиксировать. Мне стало сразу понятно, что подобные нечистоты могут вытекать только из судна, что, собственно, и подтвердилось. Запах нефтепродуктов, конечно, чувствуется, и пятна на воде видны. Неприятно видеть корабль, который сначала затопили и только после начали разбирать прямо на воде», – Общественный инспектор Росприроднадзора Андрей Карпов.

По словам эколога, корабль находится у причала, принадлежащего компании ООО «Юнион-траст». Из-за этого, уверен Андрей Евгеньевич, существует угроза для экологии. Инцидент случился в районе озера Второго, которое задействовано для выращивания марикультуры: гребешка, устриц и трепанга.

Специалист передал данные своих наблюдений в региональный Росприродназдор, природоохранную Амурскую бассейновую прокуратуру и обратился к межрайонному природоохранному прокурору Приморского края. Вместе с составленными актами контролирующим ведомствам также направлены фото- и видеоматериалы.

Как рассказал Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор, старший советник юстиции Константин Андронович, надзорное ведомство получило сообщение об инциденте и начало проверку. Она проводится совместно с дальневосточным межрегиональным управлением Росприродназора.

Отметим, слухи о том, что затонул большой противолодочный корабль из боевого состава ТОФ, не соответствуют действительности. Этот корабль – не БПК, а бывший эсминец проекта 956 под названием «Боевой», который выведен из состава Тихоокеанского флота много лет назад.

Как подтвердили VL.ru источники в штабе ТОФ, в мае флот обеспечил буксировку списанного корабля в бухту Козьмина для передачи новому владельцу – компании «Аскона». Именно она должна его утилизировать. По данным источника, во время транспортировки из бухты Абрек в бухту Козьмина корабль шёл на ровном киле и во время передачи новому собственнику не имел повреждений корпуса, из-за которых он мог бы начать уходить на дно.

Оценку произошедшему под Находкой дадут надзорные органы, которым предстоит выяснить все обстоятельства и опросить собственника списанного корабля.

Теперь на Дальнем Востоке осталось три эсминца этого проекта. «Быстрый» несёт службу в боевом составе Тихоокеанского флота, «Бурный» находится на ремонте с нулевых у причальной стенки Дальзавода, «Безбоязненный» стоит в резерве в заливе Стрелок.

История эсминца «Боевой»

Эскадренный миноносец «Боевой» был заложен в 1982 году на заводе № 190 им. А. А. Жданова (современное название ПАО «Северная верфь». – Прим. VL.ru) и спущен на воду уже через два года. 25 марта 1986 года корабль включили в состав 175-й бригады ракетных кораблей 10-й оперативной эскадры Тихоокеанского флота. 22 июня «Боевой» отправился на Дальний Восток. Во время перехода получил задачу охранять суда в Персидском заливе, где в период ирано-иракской войны происходили обстрелы танкеров. Тогда «Боевой» успешно сопроводил и обеспечил проход 22 судов в 16 конвоях.

В 1989 году эсминец снова направили в Персидский залив, где он выполнял задачи разведки и конвоирования – за этот время прошёл 398 миль за 32 ходовых часа. С 14 по 18 августа находился в Мадрасе (Индия), позднее ходил в Южно-Китайское море для слежки за американской авианосной ударной группой. Во время шторма экпаж корабля спас 50 граждан Вьетнама с погибшей джонки и доставил их в Камрань. 23 сентября вернулся во Владивосток. Всего с апреля по сентябрь 1989 года эсминец прошел 16 876 морских миль.

После возвращения в родную гавань экипаж участвовал в высшей форме проверки боевой подготовки – состязаниях на приз Главкома ВМФ. «Боевой» совместно с однотипным эсминцем «Осмотрительный» и большим противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц» должны были защитить от массированного удара «противника» отряд кораблей, по которым были запущены сразу семь ракет-мишеней с подводной лодки, самолета и берегового ракетного комплекса. По итогу были сбиты все ракеты-мишени, шесть из семи уничтожил именно «Боевой». В 1990-м советский эсминец «Боевой» получил приз Главкомата ВМФ за артиллерийскую стрельбу и занял первое место среди надводных кораблей ТОФ. Эсминец был объявлен лучшим кораблём по подготовке к защите от оружия массового поражения, а экипаж награждён переходящим Красным знаменем Военного Совета ТОФ. После этого моряки «Боевого» получили право принять участие в первом послевоенном визите в США в Сан-Диего.

Уже после распада СССР «Боевой» все равно продолжал составлять основу ударной силы ТОФ. С 1992 по 1993 год прошёл ремонт во Владивостоке на «Дальзаводе». С 1994 находился в первой линии кораблей постоянной готовности и три года подряд выигрывал призы Главкомата ВМФ по ракетной подготовке.

Всего за годы своей службы успел посетить пять стран – Арабскую Республику Египет, Народно-Демократическую Республику Йемен, Индию, КНДР и США.

С 1998-го эскадренный миноносец вывели в резерв из-за отсутствия денег на замену трубок в главных котлах и поставили в отстой в бухте Абрек ЗАТО Фокино. 30 ноября 2007 года с заходом солнца на «Боевом» в последний раз спустили флаг, а с 1 декабря эсминец фактически исключили из состава флота, расформировав экипаж. В 2015 году в открытом доступе были выложены фотографии с 30-го судоремонтного завода в Дунае, где проводился доковый ремонт эсминца для поддержания его на плаву. Всего из-за отсутствия средств корабль стоял в бухте Абрек 22 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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