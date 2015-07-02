Экологи бьют тревогу: акваторию бухты Козьмина очищают средством для мытья посуды

Экологи Приморского края бьют тревогу из-за продолжения истории с опустившимся на дно списанным эсминцем «Боевой». Теперь, по словам специалистов, загрязненную с корабля акваторию бухты Козьмина пытаются очистить средством для мытья посуды, что несёт дополнительную угрозу флоре и фауне, - сообщает "вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

По словам общественного инспектора Росприроднадзора Андрея Карпова, 27 июня утром в бухте Козьмина залива Находка вновь наблюдается активность. По его словам, у причала компании ООО «Юнион-траст», где на днях упёрся в дно бывший эсминец «Боевой», наёмные рабочие занимаются «ликвидацией» последствий загрязнения акватории. Ставшие свидетелями работ учёные, проводившие наблюдение с катера, пришли в шок от увиденного. Специалисты утверждают, что это вещество является средством для мытья посуды.

«Это средство для мытья посуды. Похоже чем-то на Fairy. Рабочие при помощи насосов разбрызгивают пенящееся вещество в загрязненную часть акватории», – сказал специалист.

На снятых видеокадрах видно, как рабочие в костюмах ОЗК поливают из шланга акваторию возле полузатонувшего списанного эсминца. На поверхности воды после этого местами можно увидеть пену.

По словам Андрея Карпова, чистящее средство опасно для любого живого организма, поскольку оно является химическим веществом. Сам факт использования таких жидкостей для сворачивания ГСМ и лакокрасочных материалов, которые все равно останутся в воде и осядут на дне, может нести дополнительную угрозу экологии. Специалистов беспокоит, что часть веществ унесет в море а тяжелая фракция осядет на дне или вдоль береговой линии.

Прокурор межрайонной природоохранной прокуратуры Приморского края сообщил, что на место выехал Росприроднадзор и представители Центра лабораторного анализа и технических измерений.

Общественный инспектор Росприродназдора намерен передать информацию об увиденном в природоохранную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что у причала в бухте Козьмина начал тонуть переданный на утилизацию эсминец «Боевой». Во время частичного погружения на дно из корабля в воду попали нефтепродукты и грязь, что было зафиксировано экологами. Инцидент случился в районе озера Второго, которое задействовано как раз для выращивания марикультуры: гребешка, устриц и трепанга. Сейчас проверку по данному факту проводят органы природоохранной прокуратуры и Росприроднадзор. Нынешним владельцем корабля является компания АО МПЗ «Аскона», которая должна осуществить его демонтаж.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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