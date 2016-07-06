Полузатонувший эскадренный миноносец «Боевой» подняли под Находкой

В бухте Козьмина под Находкой подняли полузатонувший списанный эскадренный миноносец «Боевой». Бывший корабль Тихоокеанского флота проекта 956, переданный на утилизацию, поставлен на плав у берега по требованию природоохранного прокурора после затопления, спровоцировавшего загрязнение акватории, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Как сообщил инспектор Росприроднадзора Андрей Карпов, 22 июля во время проверки в бухте Козьмина специалисты природоохраны зафиксировали, что полузатопленный несколько недель назад корабль снова поднят. Сейчас «Боевой» вновь стоит на плаву у пирса озера Второго. По словам специалиста, во время осмотра корабля в корпусе они заметили множество отверстий в корме и левом борту, через которые внутрь попала вода и способствовала частичному затоплению эсминца.

«Сейчас мы видим, что корабль подняли. Есть боновые заграждения. По всему борту эсминца «Боевой» мы видим отверстия, туда вставлены какие-то деревянные чопики. Множество отверстий. Где-то с десятка два, я думаю», – сообщил Андрей Карпов.

По словам инспектора, разделка эсминца на воде продолжается, что не позволительно. В частности, лицензии и каких-либо иных разрешений на утилизацию кораблей на воде предприятию АО «Металло-перерабатывающий завод «Аскона» не выдавалось. Специалист пояснил, что проводить подобные работы разрешается только на берегу.

В настоящее время по факту инцидента с затоплением корабля и загрязнением бухты идёт административное расследование, которое проводит дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора. Ведомство обещало предоставить данные о его ходе и итогах позднее.

Напомним, 25 июня у причала в бухте Козьмина переданный на утилизацию эсминец «Боевой» начал тонуть. В воду с корабля попали нефтепродукты и грязь. Произошло всё в районе озера Второго, которое задействовано для выращивания гребешка, устриц и трепанга. Через два дня после инцидента экологи заметили у корабля рабочих, которые пытались очистить загрязнённую акваторию средством для мытья посуды. После инцидента владивостокский межрайонный природоохранный прокурор вынес представление, чтобы компания - собственник корабля подняла полузатонувший эсминец, а также провела работы по очистке акватории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]