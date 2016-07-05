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Затонувший в заливе Находка эсминец «Боевой» обязали поднять компанию-владельца

Затонувший в заливе Находка эсминец «Боевой» обязали поднять компанию-владельца

Источник фото: vl.ru

Природоохранная прокуратура обязала АО МПЗ «Аскона» поднять полузатонувший списанный эсминец «Боевой» в заливе Находка. Компания должна будет также очистить акваторию, куда с бывшего боевого корабля попали нечистоты, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Как рассказал владивостокский межрайонный природоохранный прокурор, старший советник юстиции Константин Андронович, в отношении АО «Металло-перерабатывающий завод "Аскона"» вынесено представление. Предприятие должно поднять наполовину затонувший в бухте Козьмина эскадренный миноносец «Боевой», потому что в таком состоянии корабль запрещено утилизировать.

Также владелец бывшего эсминца обязан обеспечить очистку загрязнённой акватории. Параллельно продолжается административное расследование, которое проводит дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Напомним, 25 июня у причала в бухте Козьмина начал тонуть переданный на утилизацию эсминец «Боевой». В воду с корабля попали нефтепродукты и грязь. Это случилось в районе озера Второго, которое задействовано для выращивания гребешка, устриц и трепанга. Через два дня после инцидента экологи заметили у корабля рабочих, которые пытались очистить загрязнённую акваторию средством для мытья посуды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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