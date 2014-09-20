Сегодня, 11:20
Редкое "спорт-купе" поймала гидроудар на Космонавтов
Водитель "Мазда Родстер" пытался сходу проскочить подтопленный участок дороги на улице Космонавтов во Владивостоке. Однако, рулевой явно переоценил возможности своего автомобиля. Машина заглохла, - сообщает "Вести: Приморье".
"О, гидрач словил", - комментирует автор видео. - Красавчик. "Мазда Родстер" - редкая машинка".
Напомним, улица Космонавтов отмечается практически в каждый ливень во Владивостоке. По ней уже даже плавали на саппах.
Сегодня в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещают сильные дожди, особенно на юге Приморья, выход рек из берегов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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