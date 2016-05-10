"Это, ребята, жесть. Чем думал человек": легковушка поплыла во Владивостоке

Во Владивостоке очередной автомобиль утонул в огромной луже. Как сообщает "Вести: Приморье", инцидент произошел на улице Невельского.

"Товарищ с разгона влетел туда. Такая волна выше крыши! И попыл, в прямом смысле. Это, ребята, жесть! Чем думал человек, не понятно. Не знаю, вытащить его или нет? Головой же надо было думать", - рассуждает очевидец происшествия.

В итоге автор видео все-таки помог выбраться из воды горе-водителю с его автомобилем.

Напомним, сегодня во Владивостоке, как и по всему Приморью, идет сильный дождь. Объявлено штормовое предупреждение. Ряд улиц в дальневосточной столице оказался подтоплен. По информации ГИБДД, ограничено движение по Светланской и Пограничной.

Видео - blog_vladivostok





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru