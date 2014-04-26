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«Адмирал Кузнецов» перестанет дымить

«Адмирал Кузнецов» перестанет дымить

Источник фото: РИА Новости

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» после ремонта перестанет дымить, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Интерфакс».

«С учетом того, что замене подлежат все котлы, которые установлены на авианосце, больше черного дыма не будет. На самом деле была техническая проблема с регулированием подачи топлива, на тот момент на это не обратили внимание. На данный момент проблема полностью решена», — рассказал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Рахманов добавил, что авианосец планируется сдать Минобороны России в 2022 году.

В мае агентство ТАСС, ссылаясь на сайт госзакупок, сообщало, что внешние поверхности «Адмирала Кузнецова», в настоящее время находящегося на ремонте в мурманском филиале «Звездочки», планируется покрасить до 1 сентября 2022 года за четверть миллиарда рублей.

В декабре 2019 года в американском журнале The National Interest назвали «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».

В октябре 2018 года издание Business Insider написало, что российские корабли, отправляющиеся в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, выступают знаковым свидетельством самой большой проблемы Военно-морского флота России, пишет lenta.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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