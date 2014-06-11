Сеть бурно обсуждает нехороший поступок водителя "Лексуса", а полиция ищет хулигана

Полиция Владивостока начала проверку после публикации молодым человеком видеоролика, в котором он, сидя за рулем автомобиля, намеренно обрызгал пешеходов грязной водой из лужи на перекрестке в районе Второй Речки. Стражи порядка установили личность хулигана, теперь за содеянное ему грозит административная ответственность.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в пятницу, 26 июня, улицы столицы Приморья буквально утопали из-за проливного дождя. Не исключением была и Вторая Речка, где на перекрестке проспекта 100-летия Владивостока и Русской образовались глубокие лужи. Именно здесь и случился вопиющий инцидент.

Молодой человек на автомобиле Lexus, двигаясь со стороны Постышева, остановился перед пешеходным переходом у путепровода из-за красного сигнала светофора. «Зебра» на тот момент была полностью залита водой. Когда несколько человек перешли через дорогу, и включился зеленый сигнал светофора, находившийся явно в приподнятом настроении водитель нажал на газ и направил машину по луже так, что пешеходов окатило водой с головы до ног. При этом водитель радостно говорил на видео: «Мойка, мойка бесплатная **** [лиц]!».

Весь этот эпизод молодой человек намеренно снял на камеру своего телефона, после чего залил в аккаунт одной из социальных сетей. Запись выходки, ставшая достоянием общественности, сразу же разлетелась по пабликам, а горожане начали оставлять гневные комментарии на странице автора ролика. Хоть парень и успел удалить видеозапись своего проступка, им уже успела заинтересоваться полиция.

Как в пресс-службе УМВД России по Владивостоку, по факту произошедшего инцидента на улице Русской уже проводится проверка. Личность молодого человека, находившегося за рулем автомобиля, установлена. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)».

Согласно законодательству, хулигану за неуважение к обществу может грозить штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. В случае, если полицейские сочтут инцидент распространением через интернет информации об оскорблении достоинства и нарушением общественной нравственности, то штраф может быть больше — от 30 000 до 100 000 рублей.

Отметим, по данным источника VL.ru, автомобиль, на котором ехал молодой человек, уже был участником одного из скандалов. Этот внедорожник в мае 2019 года был припаркован хозяином впритык к подъезду одного из домов и блокировал входную дверь в здание. Жильцы из-за этого не могли выйти из дома. На хозяина тогда составили административный протокол.

Некрасивый поступок хулигана активно обсуждается в Сети. Большинство людей считают, что штраф до 1000 рублей - это насмешка, а не наказание за неуважение к людям:

"Поступок мерзкий и глупый, соответственно человек, его совершивший недалекого ума и плохо воспитан, если ничего ему не будет за содеянное, то он решит, что ему все дозволено. Именно я за реальное наказание в виде ареста суток на 5. Ну, и я надеюсь, что родители ему еще устроят взбучку...", - написал один из подписчиков.

Или вот такой комментарий: "Вот это штрафы в России!.. А что не 100 рублей?! Он тогда каждый день всех обливать будет!"

"Ездит на "Лексусе" и делает такие вещи, пусть платит 100 000 рублей".

Но справедливости ради стоит сказать, что нашлись и такие одписчики, которые считают, что арест - слишком жесткое наказание за такую, пусть и злую шутку. "Какие Вы злые... Давайте теперь за каждый брошенный мимо урны окурок, руки отрубать будем. Чего мелочиться?"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru