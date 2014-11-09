Окативший водой прохожих водитель "Лексуса" не является "прокурорским сыночком"

Сегодня, 27 июня, прокуратура Приморского края официально опровергла информацию, распространенную в соцсетях и ряде СМИ о том, что молодой человек, намеренно окативший водой пешеходов и хваставшийся этим в интернете, является сыном сотрудников надзорных органов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Напомним, молодой человек принёс публичные извинения на своей страничке в социальной сети.

"Распространенная в интернете информация о том, что главный герой скандального инцидента является сыном работницы надзорных органов, не соответствует действительности, - сообщила старший помощник прокурора Приморского края старший советник юстиции Виолетта Дорожкина. - Прокуратура Приморского края официально опровергает данные сведения. Он не является ни сыном действующих сотрудников, ни уже уволенных».

По данным источника VL.ru, автомобиль Lexus, на котором ездит хулиган, на него не зарегистрирован. Машина оформлена на его мать.

Сам молодой человек после поднявшейся волны народного осуждения записал новое видео с извинениями и выложил его на своей странице: «Ребят, всем привет! Я по поводу вчерашней ситуации. Честно никого не хотел обидеть, чем-то этим задеть, никого не провоцировал. Ну да, бывает, глупим, и я понял, что нужно перед вами всеми извиниться – извините реально, я не хотел этого делать».

Напомним, резонансный инцидент произошел накануне, 26 июня, во Владивостоке. Молодой человек на "Лексусе" специально проехал по огромной луже, чтобы облить грязной водой прохожих. При этом он смеялся и записывал свои действия на телефон, после чего видео выложил в сеть.

Видеоролик вызвал бурю гневных откликов у пользователей Сети. Люди требовали найти и наказать автохама.

Подробности - здесь.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru