Мажор на "Лексусе", окативший водой пешеходов, оштрафован во Владивостоке

Советский районный суд Владивостока за вызывающее поведение на дороге общего пользования оштрафовал 21-летнего Александра Фроюка на 80 тысяч рублей. Об этом "Вести:Приморье" сообщил помощник судьи Советского районного суда г. Владивосток Александр Царакаев. Суд прошел в столице Приморья 11 августа. Сам Фросюк на судебный процесс не явился и ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствии.

Напомним, что в конце июне этого года мажор из Владивостока, пасынок экс-генерала МВД за рулем навороченного внедорожника "Лексус" с криком "бесплатная мойка" с головы до ног окатывает людей грязной жижей. Видеоролик со своими "геройствами" молодой человек выложил в соцсети, что послужило причиной возмушения и гнева у сотен тысяч подписчиков.

История прогремела на общероссийском уровне. Сюжет федеральных "Вестей" "Остановить оленя": во Владивостоке ищут мажора на Lexus" собрал более миллион просмотров в Youtube.

Подробности этого скандального судебного дела смотрите в итоговом выпуске "Вести:Приморье" в 21.05 на телеканале "Россия 1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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