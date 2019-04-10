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Вчера, 17:54

Мажор на "Лексусе", окативший водой пешеходов, оштрафован во Владивостоке

Мажор на "Лексусе", окативший водой пешеходов, оштрафован во Владивостоке

Советский районный суд Владивостока за вызывающее поведение на дороге общего пользования оштрафовал 21-летнего Александра Фроюка на 80 тысяч рублей.  Об этом "Вести:Приморье" сообщил помощник судьи Советского районного суда г. Владивосток Александр Царакаев. Суд прошел в столице Приморья 11 августа. Сам Фросюк на судебный процесс не явился и ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствии.

Напомним, что в конце июне этого года мажор из Владивостока, пасынок экс-генерала МВД за рулем навороченного внедорожника "Лексус" с криком "бесплатная мойка" с головы до ног окатывает людей грязной жижей. Видеоролик со своими "геройствами" молодой человек выложил в соцсети, что послужило причиной возмушения и гнева у сотен тысяч подписчиков.

История прогремела на общероссийском уровне. Сюжет федеральных "Вестей" "Остановить оленя": во Владивостоке ищут мажора на Lexus" собрал более миллион просмотров в Youtube.

Подробности этого скандального судебного дела смотрите  в итоговом выпуске "Вести:Приморье" в 21.05 на телеканале "Россия 1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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