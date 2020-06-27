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Участники несанкционированной акции испортили выходной жителям Находки

Участники несанкционированной акции испортили выходной жителям Находки

Вызывающая несанкционированная акция, устроенная сегодня, 27 июня, в Находке, нарушила планы тысяч местных жителей. Такого наглого и циничного пренебрежения интересами тысяч горожан Приморье еще не видело.

Активисты, выступающие против строительства НМЗУ, перекрыли дорогу, тем самым создав не только массу неудобств горожанам, но и поставили под угрозу жизни людей. 

Многочисленные видео данной акции попали в социальную сеть. На них видно, как кучка людей перманентно двигается по пешеходному переходу, не давая возможности проехать транспорту. В результате в пробке оказались сотни автомобилей, пассажирские автобусы, спецмашины - в том числе машины скорой помощи, а ведь медики ехали спасать чью-то жизнь. Особенно сегодня, в условиях пандемии коронавируса, оперативность оказания медицинской помощи важна, как никогда. 

По словам очевидцев, некоторые участники акции были пьяны (фото 7). Вели себя вызывающе, показывали паспорта СССР и рассказывали о том, что они - граждане Союза. А один из активистов набросился на мужчину в машине (фото 5), который пытался проехать через эти кордоны.

Все время сотрудники правоохранительных органов пытались привести к порядку действия участников этого флешмоба. В результате 15 участников акции были задержаны за нарушение общественного порядка.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментарии: 1

  1. Алексей от 27.06.2020 18:38
    Стыдно за Вас, Вести Приморья!!! Вы то в Находке не живете! А вот когда кислотные дожди сократят Вам жизнь лет на 10, тогда и вспомните. И в опрос свой, позорники, добавьте вариант ответа: "люди имели право высказать свое несогласие, и это единственный способ хоть как-то достучаться до властей"!

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