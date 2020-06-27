Режим ЧС объявлен в Кавалеровском районе Приморья

В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Кавалеровского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Оперативные службы обеспечивают защиту населения и устраняют последствия паводка.

Как сообщили в администрации Кавалеровского района, вышли из берегов реки Зеркальная, Кавалеровка, Высокогорская и Партизанка, из-за чего происходит подтопление хозяйственных построек в населенных пунктах муниципалитета.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу района за последние сутки поступило более 50 звонков от местных жителей о подтоплении подвалов, погребов, придомовой территории. Произошло подтопление более 30 приусадебных участков в населенных пунктах Кавалерово, Горнореченский, Рудный, Хрустальный, в селе Устиновка. Повреждено восемь временных мостов, из которых четыре размыты полностью. Частично обрушены участки автомобильных дорог регионального значения Осиновка–Рудная Пристань и Устиновка–Зеркальное», происходит критическое подтопление мостовых сооружений на указанных дорогах», – уточнили представители муниципалитета.

Кроме того, из-за продолжающихся дождей в Приморском крае ограничен или отсутствует проезд по нескольким направлениям. На всех проблемных участках дежурят дорожные службы.

Так, из-за усиленных осадков вновь ограничено движение легковых автомобилей на дороге Загорное–Краснояровка в Яковлевском районе. По состоянию на 16.00 там отмечены переливы на протяжении одного километра и глубиной до 20 сантиметров. В АО «Примавтодор» сообщили, что на месте обеспечено патрулирование, выставлены предупреждающие знаки.

Временно ограничен подъезд к селу Подгорное в Кировском районе. Переливы достигают почти 40 сантиметров в высоту.

Ограничено движение и в Красноармейском районе на 2-3 километрах дороги Лукьяновка–Новополтавка, где также отмечены переливы высотой до 30-40 сантиметров. Проезд запрещен в Кавалеровском районе на 32-м километре трассы Устиновка-Зеркальное, где вода доходит до 50 сантиметров.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Ольгинском районе на трассе от 300-го километра до села Фурманово. Там сразу на нескольких участках до 19-го километра отмечены высокие переливы, проезд ограничен для легковых автомобилей. А уже от 19-го километра и дальше проезда нет. Отмечено сильное поднятие вод, а также размывы земельного полотна и подходов к мостам. Больше всего пострадал временный мост на 27-м километре, есть угроза обрушения.

Специалисты Примавтодора патрулируют каждый проблемный участок и следят за обстановкой.

В остальных районах Приморья ситуация на дорогах стабильная, движение транспорта осуществляются в обычном режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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