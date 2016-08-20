Сегодня, 16:40
Озеро Ханка продолжает захват территорий в Приморье
Озеро Ханка продолжает постепенный захват территорий Ханкайского, Хорольского и Спасского районов Приморья. Вместе с сотрудниками Астраханской гидрологической метеостанции съемочная группа ГТРК "Владивосток" отправилась в научный рейс на последнем сохранившемся здесь катере. Как много побережья "съела" Ханка? Об этом смотрите репортаж Максима Каленника в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: