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Озеро Ханка продолжает захват территорий в Приморье

Озеро Ханка продолжает захват территорий в Приморье

Озеро Ханка продолжает постепенный захват территорий Ханкайского, Хорольского и Спасского районов Приморья. Вместе с сотрудниками Астраханской гидрологической метеостанции съемочная группа ГТРК "Владивосток" отправилась в научный рейс на последнем сохранившемся здесь катере. Как много побережья "съела" Ханка? Об этом смотрите репортаж Максима Каленника в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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