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Трех ларг после лечения выпустили в море в Приморье

Трех ларг после лечения выпустили в море в Приморье

"Ластоногий" маршрут. В ночь на 17 июня съемочная группа ГТРК "Владивосток" вновь присоединилась к ежегодной операции "Тюлень". 300 километров к восточному побережью, и ларги Саша Татарский, Димон и Славка Пассажирская вернулись в Японское море. Подробный репортаж об этом смотрите в понедельник, 18 мая, в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" и "Россия-24".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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