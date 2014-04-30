«А я девочка... Все проезжали мимо и проклинали»: о встрече с полицейским на дороге рассказала жительница Владивостока

О случае, который произошел на Некрасовском путепроводе, рассказала в instagram dps_vl участница происшествия, сообщают «Вести:Приморье».

«Хочу поблагодарить сотрудника полиции Сергея. Посреди путепровода слетел тросик газа и машина встала колом. Все проезжали мимо и наверное проклинали, так как проходит дорожный ремонт из-за этого пробка, еще и я тут на аварийках. Все только осуждающе смотрели, мол че встала. А я девочка и ремонтировать авто не умею. Ощущение, когда все едут мимо и смотрят - так себе. Полицейский Сергей не проехал мимо, пытался помочь, починить на месте. Дотолкал машину до обочины, чтобы не мешать потоку движения. Спасибо Вам огромное. Спасибо, что не проехали мимо».

Так отметила о случае равнодушия девушка, которой в том момент действительно понадобилась помощь.

«Дело даже не в хорошем полицейском, а в том что люди разучились помогать друг другу на дороге...», «у вот видите ,не все полицаи плохие)Молодец», «Это не полицейский, это настоящий мужчина!», пояснили в комментариях.

Один их пользователей уточнил, что героя зовут Сергей Сергеевич Черняков, что он хороший человек и хороший начальник полка ПСМ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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