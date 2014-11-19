Налог для самозанятых заработает с 1 июля

С 1 июля право вводить налог на профессиональный доход получают все регионы, сообщают «Вести:Приморье». Сейчас в эксперименте - он стартовал в 2019 году - участвуют лишь 23 региона из 85. По данным Минфина, уже более 741 тысячи налогоплательщиков стали самозанятыми. Присоединяться к эксперименту или нет, регионы решат самостоятельно. Для этого им необходимо изменить региональное законодательство.

Самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6% - с доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет, как нет и отчетности и пенсионных взносов.

По поручению президента возраст для регистрации в качестве самозанятого планируется снизить с 18 до 16 лет, отмечает «РГ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]