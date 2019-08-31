Хороший заработок и быстрое снятие средств предлагает программа от НТВ-ПЛЮС

Мотивационную программу для установщиков оборудования для приема спутникового ТВ, зарегистрированных в качестве самозанятых, подарила компания НТВ. Разработанная еще в июле 2020 года, она упростила и полностью автоматизировало процедуру вывода вознаграждения для своих партнеров. Теперь у оператора есть возможность быстрого снятия средств. При этом не придется заниматься бумажной волокитой.

Сейчас, чтобы получить статуса самозанятого, нужно просто зарегистрироваться в официальном мобильном приложении ФНС России «Мой налог». Теперь и физическими, и юридическими лица могут быть самозанятыми по программе НТВ-ПЛЮС.

Приветственный бонус начисляется сразу после регистрации. А далее - деньги начисляются за регистрацию новых абонентов и за подключение абонентам дополнительных пакетов.

Стоит отметить, что деньги переводятся на карту Сбербанка в один клик в личном кабинете установщика на сайте НТВ-ПЛЮС. У каждого нового самозанятого появится возможность стать обладателем пластиковой или цифровой карты «Сбербанка».

Участие в программе для самозанятых НТВ-ПЛЮС позволяет партнерам-установщикам начать сотрудничество с банком с наибольшим количеством держателей карт (равно как и проникновением) по всей стране, коим является Сбербанк России.

«Поставил-зарегистрировал-заработал» - принцип, которым могут воспользоваться и организации с наемными сотрудниками в качестве системы доп. мотивации.

Для перевода денег за подключение новых абонентов, установщик должен просто зарегистрироваться в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и пройти регистрацию в сервисе банка «Свое дело». Все просто!

Житель пгт Смоляниново Егор Чаленко уже смог понять, как оказывается просто можно получать хорошие выплаты, лишь зарегистрировавшись самозанятым по программе НТВ-ПЛЮС.

Жена Семена Семеновича - София Гаврильевна из села Ытык-Кюёль, в Якутии отметили, что это выгодно т удобно, а главное - без бумажной волокиты найден способ дополнительного заработка.

Напомним, налог на профессиональный доход в России составляет 4% с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6% — с доходов от работы с юрлицами и индивидуальными предпринимателями (ИП).

При этом самозанятым не требуется подавать налоговые декларации, делать взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование. Важно также отметить, что в 2020 году для самозанятых действует бонус от ФНС - «налоговый бонус», который можно использовать только для оплаты налога на профессиональный доход, задолженности по нему и пени, - таким образом, благодаря бонусу, самозанятые получают налоговую льготу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]