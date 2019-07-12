НТВ-ПЛЮС представляет партнерскую программу «Установщик» для физических лиц

Оператор цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС запускает мотивационную программу «Установщик» для физических лиц, зарегистрированных в качестве самозанятых. Это совместный проект ООО «НТВ-ПЛЮС» и ПАО «Сбербанк России».

Программа «Установщик» позволяет любому физическому лицу зарабатывать на привлечении новых абонентов НТВ-ПЛЮС без сложной бумажной отчетности и с быстрым выводом вознаграждения на пластиковую или цифровую карту. Весь процесс автоматизирован, максимально прозрачен и прост.

Для участия в программе физическому лицу необходимо пройти государственную регистрацию в качестве самозанятого, иметь действующую пластиковую или цифровую карту ПАО «Сбербанк России», зарегистрироваться в сервисе «Своё дело» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также иметь ИНУ (индивидуальный номер установщика) в системе НТВ-ПЛЮС.

Цифровую карту ПАО «Сбербанк России» можно получить абсолютно бесплатно при регистрации в сервисе банка «Своё дело». Моментальное оформление в режиме онлайн позволяет сэкономить время на ожидании выпуска обычной банковской карты. По функциональности цифровая карта ничем не отличается от пластиковой, у неё есть индивидуальный номер, привязанный к отдельному расчетному счету. При этом карта всегда со своим владельцем – в телефоне, планшете, часах или других мобильных устройствах.

Для получения ИНУ (индивидуального номера установщика) надо заполнить анкету на сайте программы поддержки партнеров НТВ-ПЛЮС. При регистрации в программе сразу же начисляется приветственный бонус, в дальнейшем начисления производятся за регистрацию новых абонентов, подключение дополнительных пакетов, положительную обратную связь. Заработанные бонусы выводятся на пластиковую или цифровую карту ПАО «Сбербанк России» нажатием одной кнопки в личном кабинете партнера при достижении минимального баланса в размере 5000 рублей.

«Статус самозанятого позволяет легально вести бизнес, платить налоги по сниженной ставке, работать без бумажной отчётности, бухгалтера или посещения налоговой инспекции. Самозанятый установщик НТВ-ПЛЮС при этом может быть индивидуальным предпринимателем, официально работать по совместительству в другом месте по обычному трудовому договору или договору ГПХ. Это подходящий

вариант для тех, кто хочет увеличить свой заработок, попробовать себя в новом деле, но пока не готов оставить привычный источник дохода.

Уверен, что специальный налоговый режим, выгодные условия сотрудничества, понятные принципы расчетов открывают новые возможности заработка с НТВ ПЛЮС», - подчеркнул Коммерческий директор НТВ-ПЛЮС Александр Демиденко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]