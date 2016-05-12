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«Топчутся по этим лицам. Жуть»: жители Артема обнаружили пугающую находку

«Топчутся по этим лицам. Жуть»: жители Артема обнаружили пугающую находку

Источник фото: pixabay.com / artem.news.plus

Жуткую находку обнаружили жители улицы Ломоносова в городе Артёме, сообщают «Вести:Приморье». Кто-то выбросил в промоины на дороге фотоовалы, которые, скорее всего, были когда-то установлены на могильных памятниках. О том, что действительно произошло, и почему эти фотографии оказались в одном месте, неизвестно.

«Может это смыло водой с «лежачих» памятников?», «Думаю выбросила (засыпала яму) фирма которая их изготавливала, т.к. их забраковали.», «Причем видно, что все они старого образца», «Не похоже, что это просто смыло большой водой», «Какая неприятная картина. А самое главное кащунство. Разве так относятся к усопшим.А что думают люди которые произвели замену памятников. неужели нельзя было тут же оставить в надгробнице прикрыть земелькой. Что за бестыжее отношение к усопшим.у меня просто дрожь по шкуре гуляет. неприятно. обидно. больно. что топчутся по жтим лицам.ЖУТЬ», отметили в комментариях паблика artem.news.plus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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