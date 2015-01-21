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Выстрел в голову: парень остался жив, подозреваемый задержан (видео, комментарий)

Выстрел в голову: парень остался жив, подозреваемый задержан (видео, комментарий)

Источник фото: скрин видео

В Хасанском районе завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство и угрозы убийством, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Приморскому краю.

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьями - покушение на убийство и угроза убийством.

По версии следствия, 26 апреля 2019 года обвиняемый находился у подъезда дома по улице Героев Хасана в  поселке Славянка Хасанского района и, увидев 27-летнего потерпевшего, полагая что последний совершал противоправные действия в отношении девушки обвиняемого, произвел с очень близкого расстояния выстрел из огнестрельного оружия ограниченного поражения  - «пистолет самообороны огнестрельный бесствольный Лидер»  в голову потерпевшего. Однако, мужчина резко изменил положение головы и  резиновый снаряд не поразил прямым попаданием в голову, а прошел по касательной рядом с виском.  После неудачного выстрела потерпевший скрылся и преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельсвам.

Кроме того, 1 июня 2019 года обвиняемый, находясь в автомобиле, припаркованном возле кафе на улице Ленинская в поселке Славянка,   во время конфликта со знакомыми, среди которых также был пострадавший от выстрела гражданин, нанес один удар в область грудной клетки одному из присутствующих. Один из мужчин ответил ему  тремя ударами руками в голову. Тогда обвиняемый взял   самодельную шашку и стал размахивать в сторону четырех присутствующих мужчин, выкрикивая угрозы убийством. В сложившейся ситуации потерпевшие испугались за жизнь, поскольку зная характер обвиняемого, восприняли угрозу реально, отметили в СУ СК РФ по Приморью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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