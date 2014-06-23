В Приморье беременная наркодилер получила 14-летнюю отсрочку в исполнении наказания

Советский районный суд города Владивостока в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело о сбыте крупной партии наркотических веществ жителями Приморского края, сообщают «Вести:Приморье».

Судом было установлено, что гражданка К. 1987 года рождения, проживающая в Хорольском районе, осознавая неправомерность своих действий, вступила в сговор со знакомым. Вместе они решили заняться сбытом наркотических веществ (масло каннабиса). При этом, они вовлекли в дело еще одного участника. От одного из членов группы гражданка К. получала наркотические средства в п.Ярославский и хранила их у себя дома, во Владивостоке. Часть наркотиков от партии, которую женщина должна была распространить, оставляла себе для личного употребления. Остальное продавала неустановленным лицам.

Так, участники преступной группы, полностью осознавая свои поступки, реализовывали на территории Приморского края наркотические средства в больших объемах. Суд учел степень вины каждого в исполняемых ими ролях при обороте наркотиков и вынес приговор. При этом, судом также было учтено, что обвиняемые признали свою вину в полном объеме.

Суд назначил наказание гражданке К. в виде лишения свободы сроком 7 лет в исправительной колонии общего режима. Однако, суд также учел, что гражданка К., беременна. Судом вынесено постановление об отсрочке отбывания наказания в местах лишения свободы до достижения ребенком 14 лет.

Одному из лиц, который также участвовал в деле, - гражданину Б. 1988 года рождения, суд назначил наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Все вещественные доказательства, изъятые при обыске у участников группы, - машины, кредитные карты, телефоны, ключи, суд постановил оставить при уголовном деле, отметили в пресс-службе СУ Ск РФ по Приморскому краю .

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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