Сегодня, 10:37
Онлайн-голосование по Конституции: Итоговая явка превысила 93%
Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции превысила 93%, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.
Так, согласно этим данным, на 20:00 мск явка составила 93,02% от записавшихся.
30 июня завершилось дистанционное электронное голосование по Конституции. В нём участвовали два региона — Москва и Нижегородская область.
Как сообщалось, всего для участия в таком формате было подано около более 1 млн заявлений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: