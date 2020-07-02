Новости Общество Видео "Вести: Приморье. Интервью" О программе
Сегодня, 10:49

Вирусолог из Владивостока: "Роман" с коронавирусом будет долгим и мучительным

Вирусолог из Владивостока: "Роман" с коронавирусом будет долгим и мучительным

Вирусолог Михаил Щелканов в эксклюзивном «Вести:Приморье. Интервью» рассказал, что приморцам ещё долго предстоит жить с коронавирусом. Затихать эпидемия в регионе будет столь же медленно и поэтапно, как она разгоралась.

По мнению ученого, COVID -19, скорее всего, станет сезонным. И в ближайшее время возможны всплески заболеваемости.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. qwer от 2.07.2020 12:35
    По последним данным вирус уже с 2019 по европе ходит . И то что данный вирусолог тут высказывает не соответствует достоверности. Если пандемия была то с 2019 большая часть населения сократилась. А таково не наблюдается. Этот вирусолог не разбирается в информации. Хватит смотреть 1 канал !!

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме