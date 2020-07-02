Сегодня, 10:49
Вирусолог из Владивостока: "Роман" с коронавирусом будет долгим и мучительным
Вирусолог Михаил Щелканов в эксклюзивном «Вести:Приморье. Интервью» рассказал, что приморцам ещё долго предстоит жить с коронавирусом. Затихать эпидемия в регионе будет столь же медленно и поэтапно, как она разгоралась.
По мнению ученого, COVID -19, скорее всего, станет сезонным. И в ближайшее время возможны всплески заболеваемости.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментарии: 1
Комментировать: