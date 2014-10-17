Методика определения ущерба при ДТП претерпит изменения: касается многих водителей

Акт осмотра автомобиля экспертом после ДТП в обязательном порядке должен будет содержать сделанные в электронном виде фотографии повреждений автомобиля. Стоимость ремонтных работ и запчастей Российский союз автостраховщиков будет пересматривать раз в три месяца, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ». Также страховщики будут выборочно исследовать цены на запчасти в интернет-магазинах с учетом их доставки. Все это предусматривает проект новой Единой методики определения ущерба, которую разместил для обсуждения Центробанк.

Напомним, что по этой единой методике определяется ущерб в результате ДТП всеми экспертами. В том числе и судебными. Поэтому она и единая. И действует она с 2014 года. С тех пор в нее впервые вносятся существенные изменения.

Как пояснили в РСА, в новом проекте Единой методики есть ряд позиций, которые, безусловно, должны навести порядок в системе независимой технической экспертизы. Например, в нем четко разделены фиксация повреждений автомобиля, которая должна быть сделана в акте осмотра, и назначение ремонтных воздействий, указываемых в экспертном заключении.

Весьма полезными, считают в РСА, требования о приложении фотоснимков в электронной форме к акту осмотра, а также об обязательном применении инструментальной диагностики для выявления повреждений дорогостоящих агрегатов.

Сейчас РСА внимательно изучает нововведения в процедуре формирования справочника средней стоимости запасных частей. Они предусматривают выборочное исследование цен на запчасти, которые с учетом доставки в регионы предлагают интернет-магазины. Для проверки этой новой процедуры РСА запускает исследование интернет-рынка запасных частей, на основании результатов которого можно будет дать оценку изменения объемов выплат по ОСАГО. Важно, чтобы переход к использованию современных информационных технологий не оказал отрицательного влияния на финансовую стабильность страхового рынка.

Также проект предполагает переход к более частому - один раз в три месяца - обновлению справочников (сейчас они обновляются раз в полгода). Это обеспечит соответствие цен на запасные части, используемых при расчете размера возмещения по ОСАГО, реальному состоянию рынка авторемонта. Кроме того, защита прав потребителей страховых услуг будет обеспечиваться открытой процедурой этого обновления. Проект нового справочника по запчастям будет публиковаться в интернете до введения его в действие, и РСА будет учитывать замечания и предложения по содержанию этой базы данных.

Возможно, считают в РСА, следует расширить круг тех, кто будет давать предложения по справочнику. Это могут быть не только эксперты-техники или экспертные организации, но и другие заинтересованные лица, общественные организации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]