Адвокат в Приморье попала под «прицел» следователей

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты Приморского края. Она обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в октябре 2016 года в городе Владивостоке к адвокату на юридическую консультацию обратилась женщина, которая сообщила, что в отношении ее сожителя принято решение о депортации за пределы Российской Федерации в связи с аннулированием разрешения на временное проживание. Когда адвокат узнала об этом, то решила обманным путем похитить у обратившейся женщины деньги. Фигурантка сообщила потерпевшей, что за деньги в сумме 2 560 000 рублей она сможет договориться с сотрудниками правоохранительных органов об отмене аннулированного разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации и разрешении въезда. При этом уточнила, что 1 000 000 рублей это сумма для ее вознаграждения, остальная часть денег будет передана должностным лицам. Потерпевшая согласилась с предложением и в несколько этапов передала запрошенную сумму.

В течение двух лет потерпевшая ждала положительного результата, однако ничего не менялось и разрешение никто не восстанавливал. Когда, потерявшая надежду, женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления, отметили в СУ СК РФ о Приморскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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