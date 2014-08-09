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Варварство на взлётно-посадочной полосе: дрифтеры оставили отличительные знаки (видео)
В Приморье, на взлётно-посадочной полосе в Новосысовеке «гости» на автомобилях испортили территорию Арсеньевского аэроклуба, сообщают «Вести:Приморье».
Взлетно-посадочная полоса после дождей была сырой, этим воспользовались любители дрифта.
«Варворство, кто-то приехал, подрифтовал на машинах, получил удовольствие, а нам сейчас эту взлетно-посадочную полосу как-то надо готовить к приему самолетов», рассказал автор видео.
Также автор обращает внимание, то, в каком состоянии сейчас находится полоса, небезопасно для людей и самолетов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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