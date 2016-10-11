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МИД направляет уведомления: россиян просят вернуть деньги

МИД направляет уведомления: россиян просят вернуть деньги

Источник фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел России обратилось к гражданам, ранее застрявшим за границей из-за запретов на полеты в связи с пандемией, но при этом вернувшимся на родину без соответствующего уведомления, вернуть выделенную правительством материальную помощь, сообщают «Вести:Приморье». В общей сложности таковых набирается несколько тысяч человек, поясняет РИА Новости.

В личные кабинеты этих граждан на портале Госуслуг уже направлены соответствующие уведомления. "Ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства", - говорится в документе. МИД предложил вернуть эти деньги в доход бюджета в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления.

Напомним, правительство в начале апреля выделило министерству 500 миллионов рублей для оказания помощи гражданам, оказавшимся не в состоянии вернуться на родину. Финансовые выплаты получили граждане РФ, которые находятся за границей с 1 января 2020 года. В июне кабмин выделил на те же цели еще 536 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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