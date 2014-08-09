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Набережная Спортивной гавани закроется для транспорта

Набережная Спортивной гавани закроется для транспорта

Источник фото: vl.ru

Проезд на набережную Спортивной гавани Владивостока смогут запретить только после ремонта дорожных блокираторов – антитаранных боллардов. Сейчас они технически неисправны, но наладку обещают завершить ориентировочно к концу недели, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Отметим, из-за того, что болларды постоянно находятся в опущенном состоянии, на территорию набережной спокойно проезжают посторонние. Вечно запаркованный проход вызывает раздражение жителей Владивостока.

В пресс-службе мэрии Владивостока VL.ru объяснили, что болларды в настоящее время технически неисправны. По этой причине поднять их пока невозможно. 5 июля проводились работы по их отладке, однако до полного приведения блокираторов в исправность потребуется ещё время. Ориентировочно починить подъёмные конструкции удастся к концу недели.

Ранее мы сообщали, водителя, который «нарезал» у фонтана на Спортивной набережной, снимали на телефон.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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