Наказание для водителей авто и велосипедов ужесточат: названы условия

Езда без ОСАГО может стать проблемой. Группа экспертов подготовила поправки, ужесточающие наказание за это нарушение. В общем, не буду ходить вокруг да около – общественники настаивают ввести обязательную эвакуацию машины, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Дорожное радио».

Это предложение уже отправлено в Минюст. Если ведомство всё устроит, то эти поправки внесут в новую редакцию Кодекса об АП.

Добрались активисты и до велосипедистов. Речь о тех, кто сел за велоруль, что говорится, «под мухой» и при этом нарушает ПДД. Вообще наказание уже есть – это штраф в 1000 рублей. Так вот – предлагается поднять его до 5 тысяч. А то как-то несправедливо получается – автомобилистам постоянно ужесточают наказание, а все остальные участники дорожного движения вроде как и ни причем. Одним словом – поправили положение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]