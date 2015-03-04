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Обвинение в госизмене выдвинули советнику гендиректора «Роскосмоса»

Обвинение в госизмене выдвинули советнику гендиректора «Роскосмоса»

Источник фото: скрин видео / сайт ведомства

Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что следственные органы задержали советника генерального директора госкорпорации Ивана Сафронова, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос» сообщает, что сегодня следственными органами было проведено задержание Советника генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Сафронова И.И.

Сафронову И.И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам.

Задержание Сафронова И.И. не касается его текущей работы в Госкорпорации «Роскосмос», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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