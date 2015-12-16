«Уроки краеведения Приморья»: Родное, но строптивое озеро Ханка

-Это что у нас сейчас будет происходить?!

- Это мы производим проб воды для дальнейшей отправим их в управление.

- А это что будете делать?!- Это мы PH измеряем.

- Ханка вообще бывает не мутной когда-нибудь?!- А PH это, вообще, что!? Будьте здоровы!

- Минуточку, и будет результат у нас!

- Например на крещение все купаются в чистой воде.

- Кислотность у нас 7,45.

- Приглашаете нас на крещение, понятно. - Это норма, это все хорошо!

Мы на Ханке. На катере Примгидромета «Орион» мы форсируем волны строптивого приморского озера. Температура воздуха плюс 20, на календаре - второй месяц лета.

Ханка — крупнейшее озеро Дальнего Востока. По его акватории проходит государственная граница России, по другую сторону которой находится Китай. Площадь озера – более 3000 км². По данным 2010 года береговая линия Ханки растянулась на 310 километров. Форма озера грушевидная. С севера на юг максимальное расстояние между берегами 90 километров, с запада на восток – 45 километров.

- Полина, вы 20 лет тут уже работаете, можете дать Ханке диагноз. Ей лучше или хуже?!»

Полина Пенчук, начальник озерной станции «Астраханка»: «Раньше были рисовые чеки и сбросов было больше. Сейчас их меньше и экологическая ситуация тут улучшается. У нас есть госзадание, мы ежемесячно в летний период отбираем пробы на акватории Ханки».

- А вообще характер загрязнений, это что было?!

Полина Пенчук, начальник озерной станции «Астраханка»: «Пестициды в основном».

Это единственная на Ханке озёрная метеостанция Примгидромета. Ее сотрудники не только за погодой следят, но и самочувствие озера фиксируют. Диагноз следующий: Ханке становится лучше и от этого её распирает! В прямом смысле слова.

- Галина Николаевна, у вас на столе журнал для записи штормовых телеграмм. Отправляли, сегодня штормовая Ханка?!

Галина Дмитриенко, старший техник-метеоролог: «Облачность низкая, это уже штормовая. Мы их подаем в Артем, у нас идут. Мы тут еще и малую авиацию обслуживаем. На дожди, грозы, облачность. Ханка чище стала, в зимний период вообще вода очень чистая».

С метеостанции вновь телепортируемся на катер. Сегодня сотрудники Астраханской озёрной метеостанции вышли в очередной научно-исследовательский рейс.

Местные жители говорят, что на этом месте еще 5 лет назад был пирс. Но своенравная Ханка в буквально смысле его съела. Озеро продолжает расширяться и за последние полтора года украло у Ханкайского района до метра земли.

Жители российских берегов Ханки на озеро жалуются давно. Все ближе оно подкрадывается к домам и огородам Камень-Рыболова, Платоно-Александровского и Новокачалинска. Но это лишь потому, что на западной стороне население впритык к воде живёт. Именно поэтому наступление озера для человека здесь более наглядно. Но многолетнее инструментальное и даже спутниковое наблюдение показывает - на самом деле Ханка присматривается к противоположным от Камень-Рыболова берегам.

Борис Кубай, начальник Примгидромета: «Сторона расширения зависит от ветра и погоды. Куда ветер несет воду, в ту сторону и идет захват. Но по данным спутникового и мониторинга Ханка больше расширяется в восточную часть, в сторону Новосельского. Озеро живет куда больше, чем там ведутся инструментальные наблюдения, всего 80 лет там проводятся измерения».

Кстати, с точки зрения геологии, преимущественное наступление Ханки на восток объясняется не только преобладанием ветров этого направления, но и особенностью Приханкайской низменности.

Составная часть крупнейшей в Приморском крае равнинной территории. В ее центре и находится Ханка, происхождение которой весьма любопытно. Десятки миллионов лет назад озеро было как минимум в 3 раза больше. Считается, что в эпоху раннего плейстоцена эти места были на периферии масштабных материковых тектонических процессов, но их отголоски привели к тому, что обширная речная сеть стала сливаться и превращаться в водоемы. Они расширялись по низинам и постепенно объединялись в единое целое. Но самая главная интересность в другом! Геологические исследования намекают, что ещё около миллиона лет назад у реки Раздольной было два водотока. Южный впадал в Амурский залив а северный - в Ханку. Но около 500 000 лет назад в районе современного Уссурийска произошел водораздельный перелом. Южный водоток оказался сильнее и перетянул на себя северный. Оставшаяся без огромной доли воды Ханка стала постепенно уменьшаться.

Ольга Ливанова, гидролог: «Я уже третий месяц гидролог, вообще супер, все красиво, работа сама по себе интересная, заводит. И выход в Ханку! Мы подружились с ней и живем тут».

- А говорят, что она вредная стала?!

Ольга Ливанова, гидролог: «Есть, да. Интересное озеро, наверное наше самое любимое. Пока мы живем и озеро живет, наверное. Рыбой живет».

- А самая вкусная рыба с Ханки!?

Ольга Ливанова, гидролог: «У меня, наверное, сом. Очень вкусный и жирный. Я его жарю обычно. Кто-то с помидорами делает. А кто-то с картошечкой».

Рыбы в Ханке и правда стало больше. В 1977 году ей присвоен статус водно-болотистых угодий международного значения. Такого биологического разнообразия в озёрах России больше нет. 60 видов рыб и 290 видов птиц, причем большей частью и те и другие- редкие, краснокнижные.

- А это измеряем температуру, она сейчас 19 и 7. Купаться можно, если бы не прохладный ветер.

- У вас смотрю очень много склянок, они все нужны?!

- Эти склянки на весь месяц для отбора гидрохимии на акватории озера, сейчас кислород зафиксируем. Кислород стабилен, рыбе есть чем дышать.

Катер "Орион" на озере последний из когда-то существовавшей здесь флотилии. Подобных катеров на российской части Ханки ещё в 80-х было почти два десятка, но сейчас это единственное крупное транспортное средство под российским флагом. Остальные хотя и быстроходнее и современнее, но значительно меньше. Капитана "Ориона" на Ханке знают многие, ведь Александр Алексеевич о непростом характере озера знает лучше других.

Александр Процко, капитан научно-исследовательского катера «Орион»: «Этой форме уже, извините, 40 лет. Это еще в Германию ходил, когда я там был 3-м помощником на транспортнике. Рефрижератор. И так получилось, пошли на целый год в кругосветку. У меня морская практика 3 года, после мореходки я был спасателем, а потом на транспортник пошел. Берег-море, берег-море».

- Судно, смотрю, в отличном состоянии, а ведь оно уже явно в возрасте?!

Александр Процко: «37 лет уже. И он всегда был Орионом».

- Говорят, что характер у Ханки вредный, согласны?!

Александр Процко: «Отвратительный, ни то слово. Шторма налетают неожиданно и волна опасная».

Про себя Александр Алексеевич говорит, что не романтик он. Но пригласил нашу съёмочную группу вернуться сюда через месяц, когда сотрудники озерной метеостанции пойдут на «Орионе» в экспедицию к восточным берегам Ханки. Туда, где начинается река Сунгача. Обещает много романтики, красивейшее ночное небо и вкуснейшую уху на борту.

Сунгача. Пограничная река между Россией и Китаем. Она единственная вытекающая из Ханки. Длина реки около 200 километров, но эта величина непостоянная по причине сильно «гуляющего русла». Удивительно, но по прямой от истока Сунгачи до ее устья около 80 км, но река чрезвычайно извилиста. Ещё 60 лет назад она была полностью судоходна практически для всей существовавшей тогда ханкайской флотилии. Но в конце 70-х уровень Ханки снизился и воды в реке стало меньше.

- Это для определения скорости ветра. Мне кажется, сейчас будет зашкаливать!?

Александр Процко: «Ну, около 7 метров в секунду. Но бывало и больше, около 10, и это Ханка».

Еще одна зловредная черта приморской Ханки- из-за того, что глубины здесь небольшие, всего -то каких-то семь метров, любой, даже совсем небольшой ветер выводит ее из равновесия.

Александр Процко, капитан научно-исследовательского катера «Орион»: «Были и у меня опасные эпизоды здесь, на Ханке, попадали, но обходилось. А капитаны с моря, которые приезжали в гости, их предупреждали про Ханку, и они выходили на лодке и не возвращались, погибали. Тут катер моряков погиб, военные погибли, 8 человек утонули. С Сунгача они вышли после ремонта и версии разные, то ли между волной попали и зацепили грунт килем. Сейчас глубины метра на два больше, чем тогда, и волной перевернуло».

Семиметровые глубины - это всё-таки не максимум, местами попадаются и десятиметровые ямы. Ханка давно требует очередных глубоких исследований всей акватории.

Борис Кубай, начальник Примгидромета: «Вообще, Ханка давно приступила к захвату территорий. Больше десяти лет, но основательно с 2013 года».

- Версии, причины, гипотезы или уже известны причины?!

Борис Кубай: «Абсолютно известно. Я сам был в Китае и специально обследовал и объехал всю территорию, убедился, что система там работает и туда, и сюда. И если воды мало, то она забирается из Ханки, а если много, то выпускается обратно, там очень много рисовых чеков. Но главная причина - это дожди. Начиная с 2013 года, когда Амур топило, бассейн Амура, а это и Китай, и Россия, все реки, которые впадают в Ханку, по 19-й год ежегодно практически были наводнения и подъемы, и Ханка идет и идет вверх. Примерно уровень выше нормы на полтора метра. И около 50 см выше прошлогоднего».

- А вы говорите выше нормы? Что есть норма для Ханки?

Борис Кубай: «Обычно берется 30 лет, осредняются уровни, за 30 лет он такой».

Благодаря активному перемешиванию вод, Ханка отлично прогревается. Сегодня измерения показали, что даже на 5-метровой глубине температура всего на три десятых градуса ниже, чем на поверхности. Промерзает озеро тоже неплохо. Этой зимой в центральной части акватории толщина льда была 98 см. И именно зимой вода в озере становится максимально чистой - ил на дно уходит.

- На метеостанции говорят, что благодаря тому, что сх частично приказало долго жить, озеро стало чище. Это так?!

Борис Кубай, начальник Примгидромета: «Да, это так, когда были рисовые чеки в основном, была проблема гербицидов и пестицидов очень большая. А так как сельское хозяйство нормально функционировать перестало, практически пестицидов не стало. Озеро ожило. Ханка способна к очистке, и не только она, но и море. Единственное, что требуется, чтобы не было новой поставки. И если завершается поставка всяких бяк то озеро самоочищается».

Нет у гидрологов и геологов единого мнения: в расширении Ханки больше плюсов или минусов. Для ее западных, более высоких и населенных берегов, наступление озера вызывает сплошные проблемы. Восточное побережье более низкое и болотистое и увеличение районов затопления в этой местности увеличивает кормовую базу для птиц. Мониторинг настроения Ханки указывает на то, что к захвату территорий она, скорее всего, пока только присматривается. Если тенденция сохранится, то через три-четыре поколения приморцев ее восточные берега сместятся к бывшим каналам для орошения рисовых полей, сдвигая соседние болота на восток и юго-восток. Но точных математических моделей дальнейшего поведения озера нет. В Примгидромете говорят, что человеку надо еще как минимум лет 100 наблюдений за озером, чтобы приблизиться к разгадке такой родной, но строптивой Ханки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]