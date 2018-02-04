Штурмовому авиационному полку в Приморье вручили почетную награду Минобороны России

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в торжественной церемонии вручения Полковой чаши 18-му штурмовому авиационному полку «Нормандия – Неман», который базируется в селе Черниговка Приморского края, сообщают «Вести:Приморье».

Военные летчики получили почетную награду за отличие при выполнении задачи по защите Родины и борьбе с международным терроризмом.

Перед началом торжественных мероприятий глава региона вместе с заместителем Министра обороны России Андреем Картаполовым и представителями командования Восточного военного округа возложили цветы к мемориальному бюсту Героя России Романа Филипова – летчика 18-го штурмового авиаполка, который был сбит при выполнении боевой задачи в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики в 2018 году, вел неравный бой с превосходящими силами противника и героически погиб, не сдавшись в плен, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Почтив память Героя, гости авиаполка проследовали к месту торжественного построения личного состава, и замминистра обороны под звуки фанфар вручил командиру полка Сергею Легаеву Полковую чашу – почетную награду Минобороны России, которая вручается воинским соединениям за отличие при выполнении боевых задач, успехи в боевой учебе и обновления нового вооружения и техники.

«Не было в истории современной России конфликта, где штурмовики-гвардейцы не проявили бы себя с самой лучшей стороны. От Афганистана до Кавказа, и сейчас в Сирийской Арабской Республике. Почти все военнослужащие полка награждены государственными наградами за участие в антитеррористической операции. И, конечно, навсегда в памяти всего нашего народа останется бессмертный подвиг командира эскадрильи майора Романа Филипова, который вновь показал всему миру, что такое российский воинский дух. В свете всего этого Министр обороны принял решение наградить полк знаком доблести – Полковой чашей Министерства обороны. Это очень серьезная и важная награда, это признание заслуг всего воинского коллектива и проявление убежденности, что и впредь летчики-гвардейцы будут примером для всех вооруженных сил в выполнении своего воинского долга», – сказал Андрей Картаполов.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил военных летчиков и отметил, что именно 18-й штурмовой авиаполк стал первым войсковым соединением Восточного военного округа, который удостоился столь высокой награды от Министерства обороны.

«Полковая чаша вручается еще со времен царской России, и эту традицию два года назад возобновил Министр обороны РФ Сергей Шойгу. С тех пор было вручено всего две чаши, ваша часть стала третьей по всей стране и первой в Восточном военном округе. Она – гордость Приморского края! Хочу поблагодарить вас за нелегкую, полную рисков, но очень нужную стране службу!» – обратился к собравшимся глава региона.

Напомним, 18-й штурмовой авиационный полк «Нормандия – Неман», который базируется в селе Черниговка Приморского края, ведет свою историю с 1938 года. Крылом к крылу с французскими летчиками дальневосточники героически бились в небе над полями сражений Великой Отечественной войны и уничтожили 427 самолетов противника. Продолжился боевой путь полка в небе Кореи в 1951-1952 году, а в наши дни летчики «Нормандии – Неман» с честью выполняют задачи по защите Родины и борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]