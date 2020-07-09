За что брал миллионы рублей директор Приморского океанариума

В тихом омуте коррупционеры водятся. В Приморье задержан директор скандально известного океанариума Сергей Логинов. Его подозревают в получении сразу нескольких крупных взяток. За что он брал миллионы рублей? И почему океанариум страстей постоянно штормит?

Из серой "буханки" – в сером спортивном костюме. В наручниках Сергея Логинова доставляют на допрос в Следственный комитет. Директора "Приморского океанариума" подозревают в получении крупной взятки.

"30 марта 2020 года подозреваемый получил через посредника от предпринимателя денежные средства в размере 2 миллионов рублей в качестве взятки за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума. Спустя время, а именно 8 июля 2020 года, он вновь получил ту же сумму за аналогичные действия от посредника", – комментирует старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Следствие полагает: по 2 миллиона рублей Логинов получал от подрядчика раз в квартал. Незаконная премия составляла 10 процентов от всей суммы заключенного контракта. Передача последнего отката проходила под контролем оперативников ФСБ. Как заявил агентству "РИА Новости" пресс-секретарь "Приморского океанариума" Елена Поддубная, в момент задержания Логинов находился в отпуске.

"В учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения. После чего учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова", – рассказывает пресс-секретарь "Приморского океанариума" Елена Поддубная.

На должность директора одного из крупнейших научно-познавательных комплексов мира Сергея Логинова назначили в 2018 году. Новый директор заключал новые контракты, читал стихи.

"Он был великим, этот океан. А также с нашей помощью и тихим".

Тихим грандиозный объект, возведенный на острове Русский во Владивостоке, назвать сложно. Океанариум планировали открыть еще в 2012 году. Но из-за череды скандалов, связанных с хищением выделенных на строительство бюджетных средств, сроки сдвинулись на четыре года.

В ноябре 2014 года был задержан Андрей Поплавский. Следователи установили, что куратор одной из самых масштабных строек на Дальнем Востоке вывел через фирмы-однодневки больше миллиарда рублей. Затраты на возведение научно-образовательного комплекса завышал на 10 процентов. За что был приговорен к 12 годам лишения свободы. В колонию отправили и сообщника Поплавского – Олега Шишова. Как было установлено, глава генерального подрядчика – компании "Мостовик" – также участвовал в хищении бюджетных миллиардов. В мае 2015 года фигурантом уголовного дела стал заместитель начальника ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Дмитрий Мингалев. Следствие полагало: он "торговал" контрактами на обустройство территории океанариума.

Теперь подмочил репутацию и директор океанариума Сергей Логинов. Известно. что после допроса подозреваемого должны доставить в суд. На какой мере пресечения будет настаивать следствие, пока не сообщается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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