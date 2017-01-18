Директору Приморского океанариума, обвиняемому во взяточничестве, изменили меру пресечения

Фрунзенский районный суд Владивостока смягчил меру пресечения директору Приморского океанариума Сергею Логинову, которого подозревают в получении двух взяток по 2 млн рублей. После почти двух месяцев, проведённых в СИЗО, его перевели под домашний арест.

Как сообщает "Весит:Приморье" со ссылкой на VL.ru, 3 сентября состоялось слушание по вопросу продления меры пресечения руководителю океанариума на Русском. Следователи ходатайствовали о продлении срока пребывания Сергея Логинова под стражей, однако суд пришёл к выводу, что фигурант дела может находиться под домашним арестом.

В следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю ранее сообщали, что уголовное дело в отношении Сергея Логинова ещё находится в стадии расследования.

Напомним, в отношении Логинова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По версии следствия, 30 марта 2020 года он получил через посредника от предпринимателя 2 млн рублей в качестве взятки за подписание актов приёмки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения Приморского океанариума. 8 июля 2020 года он вновь получил ту же сумму за аналогичные действия от посредника. После совершения преступления и Логинова, и посредника задержали. 10 июля его по ходатайству следствия арестовали на два месяца.

В отношении посредника также возбуждено уголовное дело – по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По данным СК, предварительно установлено, что подозреваемая предложила быть посредником от директора коммерческого предприятия, которое должно было выполнять работы по обслуживанию океанариума. Деньги в размере 2 млн рублей являлись частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения.

Сергей Логинов был назначен директором Приморского океанариума – филиала ННЦМБ ДВО РАН 17 ноября 2018 года. Он далеко не первый человек, имеющий отношению к научному комплексу и попавший под уголовное дело.

Ранее суд огласил приговор к 12 годам заключения и 400 млн рублей штрафа бывшего куратора строительства Приморского океанариума Андрея Поплавского за растрату 1,2 млрд рублей и коммерческий подкуп в 145 млн рублей. Он подал апелляцию, чтобы обжаловать приговор.

По уголовному делу также проходил пособник Андрея Поплавского – бывший гендиректор компании «Мостовик» Олег Шишов. В 2016-м его приговорили к трём годам колонии общего режима и штрафу 300 000 рублей. Через год он вышел на свободу по УДО.

За коммерческий подкуп при благоустройстве океанариума заместителя директора предприятия «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента (ФГУП «РСУ») Владимира Никитина приговорили к трём годам колонии общего режима и штрафу 10 млн рублей.

А вот с бывшего директора Приморского океанариума Дмитрия Питрука, которого судили по обвинению в халатности, повлёкшей гибель двух моржей и белухи в 2016 году, сняты все обвинения. Следователи заново рассмотрели материалы дела и решили прекратить уголовный процесс.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru