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Задержание директора океанариума в Приморье попало на видео

Задержание директора океанариума в Приморье попало на видео

Источник фото: скрин видео dps_vl

Задержание директора Океанариума, который расположен на острове Русском, попало на видео, сообщают «Вести:Приморье». 

Житель Владивостока стал случайным свидетелем задержания силовыми структурами Сергея Логинова. Среди бела дня и на глазах прохожих он лежал лицом в асфальт, ему надевали наручники.

Напомним, 9 июля в районе улицы Печорской сотрудники ФСБ задержали директора Приморского океанариума Сергея Логинова за получение взятки в размере 2 млн рублей.

Ранее мы сообщали, на должность директора одного из крупнейших научно-познавательных комплексов мира Сергея Логинова назначили в 2018 году. Новый директор заключал новые контракты, читал стихи. Но репутацию директору океанариума Сергею Логинову все таки удалось испортить. Известно, что после допроса подозреваемого должны доставить в суд. На какой мере пресечения будет настаивать следствие, пока не сообщается.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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