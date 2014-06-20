Развод родителей: У ребенка появится собственный адвокат

Подготовлен проект, предлагающий, по сути, создать институт специальных детских адвокатов. Защитник, например, поможет ребенку отстоять свои права при тяжелом разводе родителей, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно замыслу, суд сможет назначать ребенку адвоката от государства, который будет представлять исключительно интересы малыша. Предполагается, что в судах будут списки адвокатов, прошедших специализированную подготовку и способных защищать именно детей.

Подготовили инициативу адвокат Виктория Дергунова и одна из правозащитных организаций. Аппарат Уполномоченного по защите прав человека в Российской Федерации поддержал законопроект и направил инициативу в министерство юстиции, отмечает «РГ».

Авторы считают необходимым наделить адвокатов полномочиями по оказанию детям квалифицированной юридической помощи. Как рассказала Виктория Дергунова, которая много лет занимается защитой прав детей, она не может защищать их напрямую. По закону доверителем, то есть человеком, пригласившим адвоката, является родитель.

"Если я вижу, что родитель действует не в интересах ребенка, то ничего не могу сделать, - подчеркивает адвокат Виктория Дергунова. - Как только я начинаю говорить родителю, что так поступать нельзя, он может отказаться от меня как от адвоката, что абсолютно понятно, так как я не могу действовать не в интересах доверителя или против его воли".

Инициатива вызвала споры. Многие люди вполне обоснованно опасаются излишнего вмешательства в семью. Но, парируют сторонники проекта, если затеян скандальный развод, семья уже разрушена, и обе стороны сами призывают посторонних: адвокатов, судей, судебных приставов и прочих, чтобы как можно больше неприятностей доставить бывшему любимому человека. А ребенка буквально вырывают друг у друга из рук, даже не думая, как это отразится на психике маленького человека.

Другой вопрос: финансирование. Оплачиваться работа детского адвоката может по той же системе, как в уголовных делах, когда обвиняемому защитник предоставляется государством. Другой вариант: включить детских адвокатов в систему государственной бесплатной юридической помощи. Льготникам и социально незащищенным адвокатов предоставляют региональные власти - в тех регионах, где отлажена эта система. В таком случае работа адвоката оплачивается из бюджета региона. Но, пожалуй, более важно решить вопрос в принципе: разрешить адвокатам напрямую представлять интересы ребенка. На этом настаивают сторонники идеи.

Впрочем, у инициативы есть и противники. Например, адвокат Виктория Данильченко считает, что адвокату так или иначе предстоит общение с тем родителем, с которым ребенок в данный момент проживает. "Поэтому сказать, что этот адвокат будет представлять интересы исключительно ребенка, нельзя, поскольку это просто невозможно", - говорит она.

В свою очередь, в Федеральной палате адвокатов законопроект поддержали. Как рассказала ведущий специалист департамента адвокатуры Федеральной палаты адвокатов России Юлия Корухова, в подавляющем большинстве семейных споров, так или иначе затрагивающих интересы ребенка, именно ребенок становится наиболее незащищенной с правовой точки зрения стороной. Он не является участником судебного разбирательства и зачастую вообще не осведомлен о его наличии. А суд вообще может не учитывать мнение ребенка.

По мнению Виктории Дергуновой, соответствующие изменения и дополнения необходимо внести в Семейный кодекс РФ, Гражданско-процессуальный кодекс РФ, Закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". В случае принятия поправок целесообразна организация ФПА обучения адвокатов специальным навыкам работы в спорах о защите прав детей, а по итогам обучения - формирование списков адвокатов, которые будут представлены в суды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]