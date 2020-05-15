Губернатор Приморья заявил об ужесточении санитарных мер

Эпидемиологическая обстановка в Приморском крае позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, уличную торговлю. Однако санитарные меры при этом будут ужесточены, сообщают «Вести:Приморье». Об этом на заседании регионального оперативного штаба во вторник, 14 июля, заявил губернатор Олег Кожемяко, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров, организовать уличную торговлю.

«Однако соблюдение санитарных норм остается непреложным требованием, все мероприятия по пресечению нарушений обязательно должны быть продолжены», – обозначила главный санитарный врач края.

Олег Кожемяко подчеркнул, что несмотря на снятие ряда ограничений, контроль за соблюдением сантребований должен быть усилен, при этом особое внимание уделят базам отдыха, общественным местам, рынкам.

«Сейчас начнется рыночная торговля, поэтому за каждым таким местом нужно закрепить ответственных, установить камеры наблюдения. Также следует сосредоточить силы на местах отдыха людей, в первую очередь это Хасанский район. Если данная работа не будет выстроена правильно, мы получим новые вспышки заболеваний и вернемся на уровень апреля-мая, когда половина экономики края заморозилась, а это недопустимо», – заявил Губернатор.

Глава региона назвал недостаточной работу административных комиссий и потребовал увеличить их количественный состав. Олег Кожемяко озвучил, что за сутки по итогам проведения рейдовых мероприятий составлено 93 протокола об административных правонарушениях, в суды направлено 63 протокола, рассмотрено 29 дел, по пяти назначено наказание в виде штрафа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]