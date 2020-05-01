Облавы на «безмасочников» будут устраивать общественные наблюдатели

Один из механизмов, призванных прекратить распространение коронавируса, – масочный режим. В Приморье помочь административным комиссиям контролировать его соблюдение на предприятиях, в местах массового скопления людей готовы общественные наблюдатели, сообщают «Вести:Приморье». И в ряде муниципалитетов они уже подключились к данной работе. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба под руководством губернатора Олега Кожемяко в среду, 15 июля.

Административные комиссии, призванные выявлять нарушителей требований режима повышенной готовности, сформированы во всех муниципалитетах края – осуществляют проверку действующих организаций торговли, общественных мест, напоминают жителям о необходимости применения средств индивидуальной защиты.

Злостных нарушителей наказывают рублем – только за вчерашний день десятки составленных комиссией протоколов были переданы на рассмотрение в суд. В зависимости от степени нарушения, их ждет административное наказание в виде предупреждения или штрафа от 1 до 30 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Несмотря на улучшение эпидобстановки, работа административных комиссий не прекращается. Наоборот, по поручению главы региона, ее нужно усиливать, чтобы не допустить возникновения новых очагов COVID-19. Для этого будет увеличено число таких групп, расширен их состав. Еще одно предложение – привлечь к данной работе и общественных наблюдателей.

Первыми подключились «народные контролеры» за нацпроектами из 10 крупных муниципалитетов: Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем, Арсеньев, Спасск-Дальний, Лазовский округ, Шкотовский, Пожарский и Яковлевский районы.

«Несмотря на то, что мы снимаем некоторые ограничительные мероприятия, должен быть усилен контроль административных комиссий, правоохранительных органов за соблюдением санитарно-эпидемиологической обстановки во всех сферах. Чтобы те, кто нарушает режим, будь то организация или гражданин, были привлечены к ответственности. Иначе пренебрежение простыми правилами безопасности приведет к новым вспышкам заболевания и возращению к предыдущим этапам действующего режима ограничений», – заявил Губернатор края.

Кроме того, все те жители региона, которые зафиксировали нарушения в работающих сегодня организациях, на летних верандах общепита, в салонах красоты и других местах скопления людей, могут сообщить об этом в официальном аккаунте Правительства Приморского края в социальной сети Instagram. Департамент информационной политики ежедневно передает данные о нарушениях в административные комиссии, которые, в свою очередь, реагируют на сигналы граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]