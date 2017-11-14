Пришли фото и укажи адрес: Горожан призывают сообщать о нарушениях санитарного режима

Министерством промышленности и торговли Приморья организована «горячая линия» народного контроля, по которой жители края могут сообщить о нарушениях противоэпидемического режима на ярмарках и сельскохозяйственных рынках, сообщают «Вести:Приморье».

Как уточнил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин, любой житель может сделать фотографию нарушения правил санитарного режима (использование масок, соблюдение «социальной дистанции») и направить информацию на «горячую линию» с помощью мобильного приложения WhatsApp на номер: 8-914-703-14-90.

«В сообщении необходимо указать наименование и адрес торгового объекта. После получения сообщения на место будет направлена административная комиссия соответствующего муниципалитета, которая проверит информацию, и в случае, если факт нарушения подтвердится, применит меры к нарушителю», – уточнил министр.

Напомним, что сельскохозяйственные ярмарки возобновлены в крае с 12 июля. Непременным условием проведения ярмарок является соблюдение масочно-перчаточного режима, регулярная дезинфекция, соблюдение «социальной дистанции».

Как сообщалось ранее, контролировать соблюдение санитарного режима в местах скопления людей, в том числе на ярмарках, поможет система видеофиксации, отметили в правительстве ПК.

Помочь административным комиссиям контролировать соблюдение санитарного режима на предприятиях, в местах массового скопления людей готовы и общественные наблюдатели.

Кроме того, все те жители региона, которые зафиксировали нарушения в работающих организациях общепита, в салонах красоты и других местах скопления людей, могут сообщить об этом в официальном аккаунте Правительства Приморского края в социальной сети Instagram. Департамент информационной политики ежедневно передает данные о нарушениях в административные комиссии, которые, в свою очередь, реагируют на сигналы граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]